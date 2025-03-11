Волтц зробив першу заяву щодо переговорів з Україною у Саудівській Аравії

Державний секретар США Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волтц були помічені у вестибюлі готелю Ritz-Carlton у Джидді, де тривають переговори між офіційними особами США та України.

На запитання CNN про перебіг зустрічі Волтц коротко відповів:

"Йдемо до цілі".

Обговорення триває вже понад чотири години.

Нагадаємо, що делегації України та США 11 березня зустрілися у Джидді, Саудівська Аравія. За заявою Вашингтона, мета зустрічі – створення "рамок для мирної угоди та початкового припинення вогню". Водночас у Києва є побоювання щодо того, чим може обернутися ця зустріч.