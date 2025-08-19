Рубіо назвав важливий "елемент" мирної угоди України

Марко Рубіо. / © Associated Press

Після завершення війни Україна має право укладати угоди про безпеку не лише зі США та країнами Європи.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News.

З його слів, будь-яка суверенна країна світу має право вступати в оборонні союзи з іншими. Рубіо пояснив, що це стосується не лише НАТО - США мають такі альянси з Південною Кореєю та Японією, окремі країни також укладають подібні союзи одна з одною.

"І тому всі визнають, - навіть уперше і російська сторона під тиском чи за пропозицією президента Трампа - що насправді Україна після завершення конфлікту має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами", - сказав Рубіо.

Зараз триває координація США зі своїми європейськими та неєвропейськими союзниками для створення таких гарантій безпеки. Американський держсекретар пояснює, що "це буде тим елементом”, який обов’язково має бути закріплений після мирної угоди, щоб Україна почувалася захищеною у майбутньому.

Рубіо переконаний, що найсильніша гарантія безпеки для України - потужна армія. Він також додав що США більше не надають Україні зброю безплатно - відтепер її допомагають закуповувати і постачати країни Європи через НАТО.

Нагадаємо, 18 серпня Володимир Зеленський у Вашингтоні провів перемовини з Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Глава держави наголосив, що ключовим питанням стали гарантії безпеки, які є «стартом до закінчення війни». Він подякував США за сигнал про готовність стати частиною цієї системи.

За словами президента, гарантії безпеки можуть бути оформлені вже протягом найближчого тижня — десяти днів. Одним із ключових пунктів гарантій стане пакет американської зброї, до якого увійдуть літаки, системи протиповітряної оборони та інші види озброєння.