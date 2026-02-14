Рубіо зробив нову заяву про переговори і заінтригував словами про зацікавленість Кремля

Марко Рубіо і Дональд Трамп. / © Associated Press

Мирні переговори «звузили» коло питань щодо України. Втім, «найскладніші питання» поки що залишаються без відповіді. Це — складне завдання.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час виступу Мюнхенської конференції з безпеки, повідомило The Guardian.

Водночас Рубіо відхилив припущення модератора про те, що Кремль не має зацікавленості в переговорах. Мовляв, «ми цього не знаємо».

«Вони (росіяни — Ред.) кажуть, що так, і за яких умов вони готові це зробити, і чи можемо ми знайти умови, прийнятні для України, на які Росія завжди погодиться. Але ми продовжуватимемо це перевіряти», — каже він.

З його слів, США та Європа продовжують вживати заходів для тиску на Росію. Держсекретар також зауважив, що Вашингтону вдалося «досягти прогресу» в переговорах, а подальші обговорення відбудуться у вівторок, 17 лютого.

«Я не думаю, що хтось у цій кімнаті буде проти врегулювання цієї війни шляхом переговорів, за умови справедливих та сталих умов. Саме цього ми прагнемо досягти. Ми будемо продовжувати намагатися досягти цього», — заявив американський держсекретар.

Переговори у Женеві

В Офісі президента України підтвердили нову зустріч з РФ, яка має відбутися у Женеві 17-18 лютого. Володимир Зеленський визначив склад української делегації. Серед шести її членів будуть секретар РНБО Рустем Умєров, очільник ОП Кирило Буданов та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Водночас РФ несподівано змінила очільника делегації. Ним буде помічник «фюрера» Володимир Мединський. Під час тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі 23–24 січня і 4-5 лютого головою делегації був начальник ГРУ Ігор Костюков.