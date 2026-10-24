Рубіо зробив нову заяву про війну і несподівано висловився про Донбас

Рубіо і Трамп. / © Associated Press

Реклама

У центрі війни, яку Російська Федерація розпочала проти України, — Донбас. Цей регіон Кремль прагне захопити, але не може цього зробити на полі бою.

Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю, опублікованому на U.S. Department of State.

Реклама

«Ця війна стосується Донбасу. Йдеться про 11% однієї частини країни, яку Росія хоче захопити, але не може зробити це військовим шляхом, а Україна не бажає віддавати», — наголосив держсекретар.

Реклама

Водночас, він акцентував на тому, що з «вагомих причин» Україна «не бажає віддавати» цю територію.

«І у них є вагомі причини, чому вони не хочуть цього робити — заради суверенітету і власної безпеки в довгостроковій перспективі», — наголосив Рубіо.

За словами Рубіо, ключове питання полягає в тому, чи зможуть сторони знайти компроміс і піти на певні поступки. Водночас, наголосив американський політик, завершити війну виключно військовим шляхом не вдасться.

Нагадаємо, The New York Times з посиланням на джерела повідомляло про те, що президент США Дональд Трамп схиляє Київ до територіальних поступок. Він президента Володимира Зеленського у тому, що відстоювати збереження окупованих частин східних регіонів не варто. У Білому домі вважають, що Україна має показати готовність до переговорів, навіть якщо це означає відмову від суверенної території.

Реклама

Своєю чергою, український лідер наголошує, що втрата Донбасу відкриє Путіну шлях далі. За його словами, це створить загрозу для важливих промислових центрів, зокрема на Дніпропетровщині. Він також пояснив, що на підконтрольній частині Донеччини розташована укріплена лінія оборони ЗСУ, яка має стратегічне значення для захисту країни.

Новини партнерів

Новини партнерів