Рубіо зробив важливу заяву після тристоронньої зустрічі в Стамбулі

Марко Рубіо. / © Associated Press

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Сьогодні, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори між Україною, США та Туреччиною. Три делегації обговорили важливість пошуку мирного завершення війни.

Про це повідомляють ВВС та Le Figaro з посиланням на речницю Державного департаменту Теммі Брюс.

Зокрема, американський держсекретар Марко Рубіо повторив позицію США про те, що “вбивства мають припинитися”.

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Зі слів Брюс, під час зустрічі між очільником американської дипломатії та його українським та турецьким колегами “обговорили важливість пошуку мирного завершення війни між Росією та Україною”.

Нагадаємо, нещодавно у Стамбулі розпочалися перші прямі переговори між Україною і Росією. Вступне слово взяв міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він заявив, що Стамбульські переговори мають завершитися російсько-українським самітом.

Зауважимо, що раніше ЗМІ дізналися головні теми зустрічі РФ і України. Зазначається, що українська делегація обговорить можливу зустріч президента Володимира Зеленського і диктатора РФ Володимира Путіна.

Дата публікації 12:10, 15.05.25 Кількість переглядів 485 Буданов знає, чи чекати Путіна в Анкарі! Відповідь коротка - ні! Ексклюзив ТСН