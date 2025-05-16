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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2361
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Рубіо зробив важливу заяву після тристоронньої зустрічі в Стамбулі

Під час зустрічі представники США, України і Туреччини обговорили шляхи завершення війни

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Марко Рубіо.

Марко Рубіо. / © Associated Press

Сьогодні, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори між Україною, США та Туреччиною. Три делегації обговорили важливість пошуку мирного завершення війни.

Про це повідомляють ВВС та Le Figaro з посиланням на речницю Державного департаменту Теммі Брюс.

Зокрема, американський держсекретар Марко Рубіо повторив позицію США про те, що “вбивства мають припинитися”.

Зі слів Брюс, під час зустрічі між очільником американської дипломатії та його українським та турецьким колегами “обговорили важливість пошуку мирного завершення війни між Росією та Україною”.

Нагадаємо, нещодавно у Стамбулі розпочалися перші прямі переговори між Україною і Росією. Вступне слово взяв міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він заявив, що Стамбульські переговори мають завершитися російсько-українським самітом.

Зауважимо, що раніше ЗМІ дізналися головні теми зустрічі РФ і України. Зазначається, що українська делегація обговорить можливу зустріч президента Володимира Зеленського і диктатора РФ Володимира Путіна.

Дата публікації
Кількість переглядів
2361
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