Рубіо зробив важливу заяву про зустріч Путіна і Трампа на Алясці

Дональд Трампа і Володимир Путін. / © Getty Images

Реклама

Зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором-президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці - це перш за все зустріч для з'ясування позицій.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо на радіо 77 WABC, повідомляє сайт Держдепу.

"Ну, чесно кажучи, я думаю, що це зустріч для з'ясування позицій. Я б описав це так. Президент три чи чотири рази розмовляв із Путіним телефоном. Гаразд. Нічого із цього не вийшло або принаймні ми не досягли того, чого хотіли. Тому президент відчуває, що потрібно подивитися на цього чоловіка, який сидить навпроти нього: "Мені потрібно побачити його віч-на-віч. Мені потрібно почути його сам на сам. Мені потрібно оцінити його, подивившись на нього", – пояснив держсекретар.

Реклама

За його словами, ці переговори на Алясці варто розглядати не як поступку Трампа - “фюреру” Кремля, а - як спробу розібратися, яким чином завершити війну в Україні. Власне, такою є позиція американського президента.

“Зустріч – це те, що ви робите, щоб розібратися й ухвалити рішення: "Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі". І це те, що хоче зробити президент. Тож, чесно кажучи, я думаю, що ми дуже швидко під час цієї зустрічі дізнаємося, є в цієї справи шанси на успіх чи ні", - заявив Рубіо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп та “фюрер” Росії Володимир Путін під час їхньої зустрічі в Алясці нічого про Україну без її участі ухвалити не можуть.

Тим часом Politico пише про те, що Білий дім не очікує прориву від зустрічі Трампа і Путіна. Її перш за все розглядають, як крок до мирного вирішення війни та уникають амбітних обіцянок щодо припинення вогню чи будь-якої іншої великої угоди.

Реклама