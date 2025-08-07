Рубіо зробив заяву про окуповані території України та "поступки" заради миру

Марко Рубіо. / © Associated Press

У США наголошують, що територіальні питання стануть ключовими в завершенні війни в Україні. Необхідні поступки як Москви, так і Києва.

Про це в інтерв'ю Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо.

За його словами, попереду ще багато роботи щодо врегулювання війни Росії проти України, а ключовим питанням стануть територіальні питання.

“Знаєте, є території, які Росія захопила і які вони зараз контролюють, і це включає Крим, захоплений ще 2014-го, та деякі інші території, де вони досягли певних успіхів. Щоразу, коли ви укладаєте угоду, будуть необхідні поступки. Будуть необхідні поступки з боку росіян і поступки з боку українців, звичайно, також. Це складно", - наголосив Рубіо.

Держсекретар зауважив, що "такі поступки – це непросто".

“Їх іще потрібно "продати" публіці у своїй країні. Але я думаю, що можу сказати: усі хочуть, щоб війна закінчилася", – сказав державний секретар США.

Нагадаємо, Марко Рубіо зробив заяву щодо санкцій проти Росії після переговорів Стіва Віткоффа. За словами держсекретаря, щодо ймовірного запровадження санкцій будуть проведені додаткові обговорення протягом дня. Водночас він додав, що незабаром будуть «деякі оголошення».

Тим часом президент США Дональд Трамп не зміг дати чіткої відповіді на запитання журналістів щодо того, чи впевнений він, що Путін його не обманює. Президент наголосив, мовляв, скаже “за кілька тижнів, можливо, й раніше”.