Рубіо зробив заяву про посередництво Трампа в мирній угоді щодо України

Марко Рубіо. / © Associated Press

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Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, можливо, доведеться переглянути зусилля щодо посередництва в мирній угоді між Україною та РФ, якщо Вашингтон "дуже скоро” не побачать прориву.

Про це заявив державний секретар Марко Рубіо в коментарі Fox News, повідомляє CNN.

З його слів, Київ та Москва вже “ближчі, але вони все ще далекі один від одного”.

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“Для цього дуже скоро знадобиться справжній прорив. Або, я думаю, президенту доведеться ухвалити рішення про те, скільки ще часу ми збираємося присвятити цьому”, - висловився американський посадовець

Рубіо стверджує, якщо угода не буде досягнута найближчим часом, то є інші питання, на яких Трамп може зосередитися.

“Настає момент, коли президент повинен вирішити, скільки ще часу на найвищому рівні нашого уряду йому присвячувати. Коли, можливо, одна з двох сторін, або - обидві, недостатньо близькі. Коли у нас так багато, і я б сказав, навіть важливіших, питань, що виникають у всьому світі”, - заявив Марко Рубіо.

Нагадаємо, речниця американського Держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що США виходять з переговорів України та РФ. Мовляв, Вашингтон більше не планує виконувати роль посередника, а нібито відтепер ініціатива має перейти безпосередньо до Києва та Москви.

Зі слів представниці Держдепу, США очікують від Києва та Москви конкретний пропозицій щодо завершення війни. Адже Штати мають й інші пріоритети, окрім війни в Україні.

Дата публікації 19:17, 01.05.25 Кількість переглядів 13 Мінус один у команді Трампа! Майк Волц іде у відставку