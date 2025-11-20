Рубіо зробив заяву про “потенційні ідеї” для миру в Україні

Марко Рубіо. / © Associated Press

Реклама

Сполучені Штати Америки надалі розроблятимуть “потенційні ідеї” для миру в Україні з урахуванням пропозицій обох сторін конфлікту - України та агресорки Російської Федерації.

Про це повідомив американський держсекретар Марко Рубіо у соцмережі Х.

За його словами, закінчення “складної та смертоносної війни в Україні” вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями.

Реклама

"Досягнення тривалого миру потребує, щоб обидві сторони погодилися на важкі, але необхідні поступки. Ось чому ми розробляємо і продовжуватимемо розробляти перелік потенційних ідей для закінчення цієї війни на основі пропозицій обох сторін цього конфлікту”, - наголосив американський посадовець.

Нагадаємо, NBC News із посиланням на високопосадовця адміністрації США повідомило, що Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план миру між Росією та Україною. Документ чиновники розробляли кілька тижнів у консультації з російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим та окремими українськими представниками.