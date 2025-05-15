Рубіо зробив нову заяву про закінчення війни в Україні

Марко Рубіо. / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки відкриті практично до "будь-якого механізму" для досягнення миру в Україні. Однак військового "вирішення конфлікту" між Росією та Україною не існує.

Про це заявив американський держсекретар Марко Рубіо перед початком неформальної зустрічі міністрів країн НАТО в Анталії, повідомляє "ЄП".

"Ця війна закінчиться не військовим, а дипломатичним шляхом. І що швидше буде досягнуто згоди про припинення війни, то менше людей загине і то менше буде руйнувань. І в кінцевому результаті це є метою президента (Трампа - Ред.) - заявив Рубіо.

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Політик наголосив, що в ці дні головна увага прикута до подій, які відбувається для мирного врегулювання в Україні. За словами Рубіо, Вашингтон хоче бачити прогрес.



"Побачимо, що відбудеться в цьому плані протягом найближчих днів, але ми хочемо бачити прогрес у цьому напрямку. Будь-який механізм, який буде запропоновано, будь-який процес, який потрібно буде здійснити – ми готові бути конструктивними і допомагати всім, чим можемо, щоб покласти край конфлікту", – сказав держсекретар США.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив заяву про терміни завершення війни в Україні. З його слів, наразі ніхто достеменне знає, як довго ще вона триватиме. Президент наголосив, що війна “дорого коштує для всіх”.

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер також не має надій на швидке завершення війни. Так, політик робив невтішний прогноз, коли очікувати повного припинення вогню в Україні. Диктатор РФ хоче продовжувати воювати, атакувати та бомбити українські міста, наголосив політик.

Дата публікації 19:35, 14.05.25 Кількість переглядів 237 Я прийшов, тебе нема?! Чи прилетить Путін на переговори із Зеленським?