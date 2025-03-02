Рубіо звинуватив Зеленського у зриві мирних переговорів

Мета Сполучених Штатів – залучити Росію до столу переговорів, а президент України Володимир Зеленський зірвав ці зусилля в Овальному кабінеті в п’ятницю.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає CNN.

"Чи можемо ми посадити їх (Україну та Росію - Ред.) за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб це зірвати. І це те, що, на жаль, робив Зеленський – він знаходив кожну можливість, щоб спробувати пояснити по-українськи кожне питання. Потім він протистоїть віцепрезиденту. Коли віце-президент каже: "Тут мета — дипломатія", — він негайно вскакує та кидає виклик віце-президенту: "Ну, що за дипломатія?", — каже Рубіо.

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Держсекретар погодився, що гарантії безпеки необхідно запровадити, але першим кроком назвав ​​взаємодію з Росією, "щоб побачити, чи це взагалі можливо".

"Українцям, європейцям і всім іншим, хто хоче знати, це кристально чітко пояснювали тижнями, тижнями, і єдине, що їм сказали: не робіть нічого, щоб це зіпсувати. І, на жаль, президент Зеленський, ви знаєте, не міг стриматися з цього приводу. Я сподіваюся, що це все можна виправити. Сподіваюся, він зрозуміє, що ми насправді намагаємося допомогти його країні, перш ніж вона зазнає ще тисячі жертв", — сказав Рубіо.

На запитання, яких поступок він очікує від Росії, він відповів: "Чому я маю говорити це в ефірі новин? Ось про що йдуть переговори".

Раніше держсекретар США відповів, чи розмовляв із Зеленським після п'ятничної сутички в Білому домі.

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