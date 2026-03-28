Рубіо звинуватив Зеленського у брехні: дипломат про гучні заяви Вашингтона й Києва

Зеленський і Рубіо на переговорах. Ілюстративне фото

Реклама

Публічні заяви президента Володимира Зеленського та держсекретаря США Марко Рубіо щодо завершення війни свідчать про дефіцит прямого діалогу, проте прояснюють ключові позиції сторін.

Про це заявив дипломат, експосол України в США Валерій Чалий.

«Публічні заяви Володимира Зеленського й Марко Рубіо, стосовно умов завершення війни, як на мене, не додали конструктиву, свідчать про дефіцит прямого діалогу, але дещо таки прояснили ситуацію», — зазначив Чалий.

Реклама

На думку дипломата, позиції обох сторін мають логічне підґрунтя. Зеленський не може погодитися на територіальні апетити РФ, оскільки це означало б порушення суверенітету.

Своєю чергою Марко Рубіо, як майбутній претендент на посаду президента США, не може допустити, щоб Вашингтон сприймали як сторону, що потурає агресору в порушенні міжнародного права.

Причиною різного тлумачення ходу й суті переговорного процесу експерт називає ще й той фактор, що обидва високопосадовця не беруть безпосередньо участь у переговорах, а слухають інших учасників.

Який відносний позитив можна винести із гучної заяви Рубіо

Чалий виділив три ключові тези з виступу Рубіо, які визначають позицію Держдепартаменту:

Реклама

Гарантії безпеки — це конкретні війська, готові втрутитися для забезпечення миру.

Гарантії безпеки почнуть працювати лише після завершення війни.

Територіальне питання: позиція США не пов’язана з вимогою віддавати території України.

«Можна зрозуміти позицію Глави Держдепартаменту США Марко Рубіо (а це — офіційна позиція) так: американці не тиснуть і не будуть жодним чином тиснути на Україну у питанні територій, які вимагає собі без бою російська сторона. Очевидно — це руйнує не лише міжнародне право, але й реноме США. Це дає прецедент повернення права анексії», — пояснив дипломат.

Чалий закликав українських переговорників припинити інформаційне нагнітання навколо «питання територій» і зосередитися на посиленні позицій України у нових реаліях.

«Від цього всього, звісно, не буде легше, але чітко зрозуміти реалії й визначити дефініції з партнерами — це вже крок в напрямі вирішення проблем», — підсумував дипломат.

Раніше президент Зеленський заявив, що адміністрація Дональда Трампа вимагає від України вивести війська з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

Реклама

Держсекретар США Марко Рубіо гучно назвав ці слова президента Зеленського брехнею.