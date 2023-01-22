Ручний лідер "партії яструбів": російський опозиціонер розповів, навіщо Путіну потрібен Пригожин

На думку опозиціонера, Путін хоче поставити на чолі "партії війни" лояльну до себе людину.

Серед "веж Кремля" існує так звана "група яструбів", яка має намір залишитися при владі після Путіна. Її може очолити власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це заявив ексдепутат Держдуми РФ Дмитро Гудков, інформує FREEДОМ.

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"Є так звана "група яструбів" і, звичайно, вона вже думає про те, як залишитися при владі якщо не буде Путіна. Але я не вірю в те, що ця група складається навколо Пригожина. "Група яструбів" – це скоріше керівництво тилових відомств, а Пригожин — це абсолютно лояльна Путіну людина, яка, на мій погляд, проходить кастинг на роль політичного лідера партії війни", — сказав він.

На думку опозиціонера, Путін хоче поставити на чолі "партії війни" лояльну до себе людину, щоб згодом ця група не виступила проти самого диктатора.

"Мені здається роль Пригожина саме в цьому. Але це не означає, що Пригожин не буде відігравати якусь роль у майбутньому процесі транзиту, якщо Путіна усунуть від влади. Найімовірніше, Пригожин зі своєю приватною армією виступатиме на боці якогось з угруповань, але він не може бути консолідуючою фігурою", — вважає Гудков.

Міць Пригожина в РФ зростає

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин створив паралельну армію з найманців і зеків. Олігарх активно критикує Міноборони РФ та Генштаб, очолювані Шойгу та Герасімовим.

За інформацією деяких російських ЗМІ, власник ПВК "Вагнер" пересварився ледь не з усіма елітами РФ.

На думку військового експерта Олега Жданова, Пригожину важливо захопити Донецьку область через власні інтереси. Олігарх нібито хоче контролювати соляні та гіпсові шахти поблизу Бахмута на Донеччині.

ТСН.ua розбирався, як Пригожин і Кадиров провокують конфлікт у військовому керівництві Росії, яка роль ПВК "Вагнер" у війні та які проблеми для Кремля можуть створити непідконтрольні приватні армії путінського оточення.

Чим живе "кухар" Путіна керівник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин

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