Рух транспортних засобів у пункті пропуску "Медика-Шегині" повністю розблокований - посол

Позитивні новини: рух усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика-Шегині" повністю розблокований.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич у повідомленні у соціальних мережах.

Рух відбувається в штатному режимі.

Додамо, що раніше повідомлялося, що фермери не пропускають автобуси, а влада йде на поступки.

Нагадаємо, ТСН.ua вже повідомляв, що польські фермери почали блокувати кордони зі Словаччиною, щоб перевірити, чи не ввозиться таким чином зерно з України. Там теж дорогу заблокували тракторами. Така акція призвела до скупчення на кордоні близько десятка легковиків і кількох десятків вантажних автомобілів.

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