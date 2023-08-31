Рух ЗСУ вперед та успіх далекобійної зброї: Зеленський провів нараду з військовими і міністрами

Президент також повідомив про підготовку до зими: енергетична система, "Пункти незламності" та бомбосховища.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що рух ЗСУ вперед не зупиняється, та заявив про успішне застосування української далекобійної зброї.

Про це глава держави поінформував 31 серпня за підсумками щоденного селектору.

Так, Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про ситуацію на полі бою: "Оборонні та наступальні дії. Наш рух уперед не зупиняється".

Міноборони доповіло про надходження зброї та боєприпасів.

"Зокрема, отримання великої партії броньованих "медеваків" – те, що зараз дуже потрібно", – зазначив президент.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості доповіло про власне виробництво зброї.

"Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!" – наголосив Зеленський.

Він також розповів, що Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах "зернового коридору".

Кабмін та Офіс президента працюють над підготовкою до зими: йдеться про енергетичну систему, "Пункти незламності" та бомбосховища.

МВС поінформувало главу держави про ліквідацію наслідків російських обстрілів та безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року.

"І звичайно ж, звіти розвідок про військові й політичні кроки наших ворогів. Тримаємо все під контролем. Продовжуємо роботу", – резюмував президент.

Зауважимо, 30 серпня потужні вибухи прогриміли на аеродромі в російському Пскові, що за 700 км від кордону з Україною. Росіяни заявили про атаку безпілотниками. На місці виникла пожежа і були знищені чотири військово-транспортні літаки Іл-76.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Три висновки! Ударів по Росії буде багато! | Подоляк. Інтерв'ю

Читайте також: