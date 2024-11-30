“Руки геть від Буданова”: перший керівник розвідки розкрив, як агентура Кремля розхитує ГУР

Про це в інтерв’ю OBOZ.UA розповів перший начальник ГУР в 1992-1997 роках, ексзаступник глави СБУ, почесний голова Спілки офіцерів України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський.

“Якщо Росії вдається розхитувати ситуацію на виборах в США, в Європі, то уявіть собі, який вплив вона може досі мати на Україну, де через історичне минуле, історичні зв’язки тощо їй тут усе відомо. І цей вплив явно проглядається. Як думаєте, яка структура в Росії найбільш дошкульна для Росії? Найбільше – воєнна розвідка. Агентурна мережа працює, через 5-10 передач знаходиться той, хто повірить у правоту меседжу і починає робити заяви, що, мовляв, необхідно змінити структур ГУР і завдати руйнівного удару по системі воєнної розвідки”, - наголосив Скіпальський.

Він висловив переконання, що Буданов на чолі ГУР знаходиться на своєму місці.

“Я бачив першу хвилю у ЗМІ, що прозвучала відносно Кирила Буданова. На мою думку, це людина, яка знаходиться на місці. Саме такий молодий бойовий генерал в умовах війни повинен очолювати таку важливу структуру, як Головне управління розвідки. Але через те, що він молодий і має досягнення, він викликає заздрість. Мовляв, як так, що Буданова відзначають, а на мене, також генерала, не зважають. До цього додається й синдром політичного іміджу. І це дуже загрозлива тенденція, цього не можна допускати, - застеріг перший голова розвідки. - Правильну заяву зробив президент Зеленський – що Буданов сьогодні на місці, Буданов працює. І я думаю, що так і має бути”.

За словами голова Спілки офіцерів, українська воєнна розвідка побудована на принципах американської воєнної розвідки і деяких європейських країн - це структура, яка не передбачає тоталітарного впливу.

“Я, як людина, яка долучилася до закладання основ, на яких українська воєнна розвідка успішно виконує свої завдання, маю моральне право сказати: руки геть від ГУР і від Кирила Буданова”, - констатував Олександр Скіпальський.