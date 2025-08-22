Гарантії безпеки для України: Румунія готова надати свої військові бази

Прапор Румунії / © pixabay.com

Румунія може стати ключем до гарантій безпеки України. Країна готова надати свої військові бази союзникам по НАТО.

Про це заявив прем’єр-міністр Румунії Іліє Боложан, повідомляє видання Calea Europeana.

Боложан підкреслив, що Румунія не направлятиме війська на територію України, але готова надавати свої бази для потреб союзників, включаючи США.

За словами прем’єра, з румунських аеродромів вже ведуть повітряне патрулювання, там проходять спільні навчання з НАТО.

Міністерство оборони країни додало, що країна братиме участь у всіх рішеннях союзників щодо гарантій безпеки для України, а її авіаційна інфраструктура є ключовим елементом східного флангу НАТО.

Зауважимо, що раніше британська газета The Times повідомила, що європейські країни закликають США розмістити в Румунії винищувачі F-35 в рамках гарантій безпеки для України.

Наразі ж там будують найбільшу авіабазу НАТО в Європі, яка повинна, за задумом союзників, стримувати Росію.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 18 серпня Володимир Зеленський у Вашингтоні провів перемовини з Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Глава держави наголосив, що ключовим питанням стали гарантії безпеки, які є «стартом до закінчення війни». Він подякував США за сигнал про готовність стати частиною цієї системи.

За словами президента, гарантії безпеки можуть бути оформлені вже протягом найближчого тижня — десяти днів. Одним із ключових пунктів гарантій стане пакет американської зброї, до якого увійдуть літаки, системи протиповітряної оборони та інші види озброєння.

Союзники розглядають також можливість надати гарантії безпеки за принципом 5 статті НАТО, але поза межами Альянсу.