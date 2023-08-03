Румунія посилює оборону кордону НАТО після атаки РФ на Ізмаїл

Румунська армія посилила контроль НАТО після російської атаки за 15 км від румунського міста Тульча.

У Міноборони Румунії повідомили, що постійно контролюють кордон НАТО після нападу Росії на український порт Ізмаїл на Дунаї. Країна засудила збройну агресію РФ та незаконні атаки цивільних та об'єктів критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє Point.

"Міністерство національної оборони (Румунії - ред.) рішуче засуджує збройну агресію Російської Федерації проти України та продовження необґрунтованих і незаконних нападів на цивільні райони та об'єкти критичної інфраструктури України", - заявили в Румунії.

Міністерство оборони країни поінформувало, що "застосовує заходи підвищеної пильності, встановлені відповідно до національних і союзницьких планів".

Відтепер у країні здійснюватимуть постійний моніторинг національної землі, моря і повітряного простору. Країна співпрацюватиме зі структурами НАТО "для посилення оборони на всьому східному фланзі і стримування будь-якої агресії проти союзної території".

Зазначимо, російські дрони під час атаки порту в Ізмаїлі у ніч проти 2 серпня залітали на територію Румунії. Місцеві жителі кажуть, що чули їхні звуки та бачили падіння одного із них. Румунське міністерство оборони це спростовує.

Нагадаємо, Росія атакувала головний внутрішній порт України в Ізмаїлі через річку Дунай. Це призвело до зростання світових цін на продовольство. Вартість, приміром, на пшеницю в Чикаго підскочили на 4% одразу після атаки і ще додатково зросли приблизно на 2,5% протягом дня.

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