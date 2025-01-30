Румунія відреагувала на обурливу заяву Джорджеску про Україну

В МЗС заявили про підтримку суверенітету України.

Міністерство закордонних справ Румунії на тлі скандальних висловлювань ультраправого політика Келіна Джорджеску заявило про непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Відповідний допис румунського МЗС з’явився у соцмережі Х.

У заяві йдеться, що МЗС Румунії рішуче підтверджує непохитну позицію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ця позиція чітка і ґрунтується на міжнародному праві, національних інтересах та довгостроковій зовнішній політиці, що базується на цінностях", – додали у відомстві.

Нагадаємо, Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою" і заявив про її "неминучий поділ", зазіхнувши на частину територій.