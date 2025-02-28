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Румунія запропонувала стати хабом для розміщення європейських миротворців перед відправленням до України

Румунія запропонувала стати хабом для розміщення європейських миротворців перед відправленням до України

Румунія готова продовжувати підтримку України, але поки що не готова відправити миротворців / Фото: pixabay.com

Для відправлення миротворців до України простого припинення вогню замало. Сторони конфлікту мають укласти мирну угоду.

Виконувач обов'язків президента Румунії Іліє Боложан на своїй першій пресконференції у п'ятницю, 28 лютого, заявив, що його країна висловлює "принципову готовність" продовжувати підтримку України.

Про це пише Defense Romania.

"Що стосується підтримки України, то на консультаціях, які відбулися, ми в принципі висловили готовність нашої країни і далі підтримувати цю країну. Це не просто підтримка жертви перед агресором, що є принциповим питанням, а, по суті – це підтримка безпеки нашої країни. Тому що, якщо такі підходи Росії збережуться в майбутньому, а ми знаємо історію, то Україна може стати лише першою жертвою", - заявив Боложан.

Водночас він зазначив, що питання відправлення румунських миротворців в Україну обговорювати зарано. Зараз парламент не підтримує ідею, але все залежатиме від того, чи буде досягнуто мирної угоди і на яких умовах.

За словами Боложана, Румунія могла б стати транзитним вузлом для європейських військ, які увійдуть до складу миротворчої місії в Україні. Але для ухвалення такого рішення необхідний спокійний аналіз.

"Що стосується військ... для цього припинення вогню недостатньо, потрібна мирна угода. Обговорення по суті не було. Парламентської підтримки також немає. Ми могли б стати центром транзиту цих військ. На мою думку, ми повинні холоднокровно аналізувати ситуацію, але не допускати необґрунтованих побоювань, особливо в період виборів", — зазначив Боложан.

Нагадаємо, прем'єр Румунії Марчел Чолаку заявив, що не підтримує ідею відправлення румунських військових до України. За його словами, це питання навіть не обговорюється в уряді, і країна продовжить підтримувати Україну іншими способами.

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