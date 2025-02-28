Румунія запропонувала стати хабом для розміщення європейських миротворців перед відправленням до України

Виконувач обов'язків президента Румунії Іліє Боложан на своїй першій пресконференції у п'ятницю, 28 лютого, заявив, що його країна висловлює "принципову готовність" продовжувати підтримку України.

Про це пише Defense Romania.

"Що стосується підтримки України, то на консультаціях, які відбулися, ми в принципі висловили готовність нашої країни і далі підтримувати цю країну. Це не просто підтримка жертви перед агресором, що є принциповим питанням, а, по суті – це підтримка безпеки нашої країни. Тому що, якщо такі підходи Росії збережуться в майбутньому, а ми знаємо історію, то Україна може стати лише першою жертвою", - заявив Боложан.

Водночас він зазначив, що питання відправлення румунських миротворців в Україну обговорювати зарано. Зараз парламент не підтримує ідею, але все залежатиме від того, чи буде досягнуто мирної угоди і на яких умовах.

За словами Боложана, Румунія могла б стати транзитним вузлом для європейських військ, які увійдуть до складу миротворчої місії в Україні. Але для ухвалення такого рішення необхідний спокійний аналіз.

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"Що стосується військ... для цього припинення вогню недостатньо, потрібна мирна угода. Обговорення по суті не було. Парламентської підтримки також немає. Ми могли б стати центром транзиту цих військ. На мою думку, ми повинні холоднокровно аналізувати ситуацію, але не допускати необґрунтованих побоювань, особливо в період виборів", — зазначив Боложан.

Нагадаємо, прем'єр Румунії Марчел Чолаку заявив, що не підтримує ідею відправлення румунських військових до України. За його словами, це питання навіть не обговорюється в уряді, і країна продовжить підтримувати Україну іншими способами.

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