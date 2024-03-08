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Румунія заявляє, що Москва намагається налаштувати союзників один проти одного

Румунія заявляє, що Москва намагається налаштувати союзників один проти одного

Прапор Румунії. / Фото: pixabay.com

США і Європа мають боротися з російською дезінформацією.

Кремль посилює дезінформаційні атаки проти демократичних країн. РФ намагається налаштувати союзників один проти одного.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.

За її словами, США і Європа мають боротися з російською дезінформацією "скоординовано і розумно". Адже Москва намагається створити тертя напередодні виборів у США та в Європі.

"Росія намагається кинути виклик демократичним інститутам в наших країнах, випробувати їх на міцність і зіштовхнути нас один з одним, безпосередньо і через маріонеток", - наголосила вона. 

Одобеску наголошує: незважаючи на погляди між провідними світовими лідерами, повинна переважати рішучість у досягненні спільної мети - перемоги України у війні з Росією. Якщо ж цього не станеться, то інші світові авторитарні лідерів захочуть кинути виклик міжнародному порядку.

"Ми повинні виходити за рамки меседжів передвиборчої кампанії, і в часи нестабільності, коли наша єдність піддається сумніву, трансатлантична співпраця є незамінною", - зауважила очільниця МЗС Румунії.

Як повідомлялося, аналітики ISW вважають, що Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію для дестабілізації Молдови. Країна готується до переговорів про вступ до Євросоюзу і президентських виборів.

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