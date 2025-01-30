Румунський політик назвав Україну "вигаданою державою": в МЗС відреагували

МЗС засудило слова румунського політика.
Україна вважає "виявом неповаги" заяву ультраправого проросійського політика з Румунії Келіна Джорджеску про те, що наша країна – "вигадана держава".
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.
"Вважаємо категорично неприйнятними та засуджуємо ревізіоністські заяви чи дії, які зазіхають на суверенітет і територіальну цілісність України, суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям. На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Келіна Джеорджеску позиціонувати себе як "незалежного" політика: озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у Москві", – наголосили в МЗС.
У відомстві зауважують, що в інтересах Румунії "досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в сусідній Україні, розвиток наших двох держав у мирі". Водночас у міністерстві додали, що цінують підтримку від Бухареста та румунського народу.
"Розраховуємо на подальший розвиток дружніх українсько-румунських відносин, що мають характер стратегічного партнерства, на благо наших двох народів", – додали в заяві.
Нагадаємо, Келін Джорджеску під час дискусії з журналістом Іоном Кристою зазіхнув на частину України в разі "зміни кордонів". "Україна – це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка!" – вигадав Джорджеску.
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