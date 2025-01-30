Румунський політик зазіхнув на частину України, заявивши про "неминучий поділ"

Ультраправий проросійський політик з Румунії Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою". Він також заявив, що Україну "неминуче" поділять між собою сусідні країни.

Свої висловлювання політик озвучив під час дискусії з журналістом Іоном Кристою.

Джорджеску зазіхнув на частину України у разі "зміни кордонів".

"Світ змінюється. Кордони змінюватимуться. Більше того – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія..." – заявив румунський політик.

Він також висловив переконання у тому, що поділ України начебто "неминучий".

"На сто відсотків, так і буде. Ну, у них немає іншого шляху! Дорога до чогось подібного неминуча. Україна – це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка!" – вигадав Джорджеску.

Нагадаємо, у грудні 2024 року, коли Джорджеску був кандидатом у президенти Румунії, він заявляв, що у разі своєї перемоги заборонить експорт українського зерна через свою країну і подальшу військову допомогу Києву.