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Румунський політик зазіхнув на частину України, заявивши про "неминучий поділ"

Румунський політик зазіхнув на частину України, заявивши про "неминучий поділ"

Келін Джорджеску / Фото: Associated Press

Келін Джорджеску кинув оком на частину заходу і півдня України.

Ультраправий проросійський політик з Румунії Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою". Він також заявив, що Україну "неминуче" поділять між собою сусідні країни.

Свої висловлювання політик озвучив під час дискусії з журналістом Іоном Кристою.

Джорджеску зазіхнув на частину України у разі "зміни кордонів".

"Світ змінюється. Кордони змінюватимуться. Більше того – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія..." – заявив румунський політик. 

Він також висловив переконання у тому, що поділ України начебто "неминучий".

"На сто відсотків, так і буде. Ну, у них немає іншого шляху! Дорога до чогось подібного неминуча. Україна – це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка!" – вигадав Джорджеску.

Нагадаємо, у грудні 2024 року, коли Джорджеску був кандидатом у президенти Румунії, він заявляв, що у разі своєї перемоги заборонить експорт українського зерна через свою країну і подальшу військову допомогу Києву.

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