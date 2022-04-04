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Рупор кремлівської пропаганди назвав український герб "нацистським символом": розвінчуємо фейки

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Рупор кремлівської пропаганди назвав український герб "нацистським символом": розвінчуємо фейки

УНІАН

Протягом кількох століть тризуб був поширений в усіх князівствах київської держави як "знак Рюриковичів".

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що рупор кремлівської пропаганди Володимир Соловйов у себе в Telegram-каналі заявив, що начебто український Державний Герб — це "нацистський символ". 

В якості підтвердження пропагандист наводить вирізку із неназваної газети за 1942 рік, авторство якої приписує окупаційній німецькій адміністрації у місті Сталіно (тодішня назва Донецька). 

"Насправді тризуб є прадавнім символом саме України та київських князів і не має жодного відношення до Німеччини та тим більше нацизму", - повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО України у Telegram-каналі. 

  • Найвідомішим на сьогодні артефактом київсько-руського тризубу є цеглини Десятинної церкви в Києві, збудованої в 986-996 р., а також золоті та срібні монети Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
  • Протягом кількох століть тризуб був поширений в усіх князівствах київської держави як "знак Рюриковичів". 
  • У період національно-визвольних змагань українців тризуб завжди залишався офіційним символом українських державних утворень. 

Нагадаємо, що подружжя емігрантів з України Богдан і Наталія Настюк розшукали на пагорбі біля міста Дінгвол (Шотландія) стелу із зображенням тризуба, який встановила українська громада ще у 1949 році. Кам’яну плиту відчистили від моху та встановили до неї дороговказ.

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