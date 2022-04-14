"Рупор Кремля на сході": ДБР затримало ексчоловіка Поклонської та очільника "ОПЗЖ" в Маріуполі

"Рупор Кремля на сході": ДБР затримало ексчоловіка Поклонської та очільника "ОПЗЖ" в Маріуполі

Іващенка упіймали в Одесі, кули він втік з Маріуполя.

Держбюро розслідувань затримало керівника фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" у міській раді Маріуполя Віталія Іщенка.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що він висловлювався на підтримку Російської Федерації. Зокрема, здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку країни-агресорки. Напередодні військового вторгнення Росії до України колаборант на своїй сторінці в Facebook написав заклик до повалення чинної української влади.

За оперативною інформацією, Віталій Іващенко є ексчоловіком колишньої "прокурорки Криму" Наталії Поклонської.

"Цей "політик" пройшов "тернистий" шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції "Опозиційної платформи - За життя". Він став рупором кремля на сході: виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією", - йдеться у повідомленні ДБР.

Працівники ДБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі. Туди він втік з Маріуполя. Іващенка перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність до колабораційної діяльності. Наразі депутата передано Службі безпеки України. Щодо нардепа "ОПЗЖ" у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України.

Нагадаємо, у вівторок, 12 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

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