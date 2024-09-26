"Рупор" Путіна назвав причини коригування ядерної доктрини

Дмитро Пєсков також анонсував оголошення списку західних країн, які увійдуть до нової редакції ядерної доктрини РФ.

Нового коригування ядерної доктрини Росії вимагала ситуація, що складається навколо кордонів держави.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитують російські засоби масової пропаганди.

У відповідь на запитання про те, що вимагало нового коригування ядерної доктрини, Пєсков сказав:

Також читайте Ядерний шантаж Росії: влада та військові України відреагували на чергові погрози Путіна

"Ситуація, що складається навколо наших кордонів. Це очевидно, це потребує внесення коригувань до Основ державної політики у сфері ядерного стримування. Список західних країн, які увійдуть до нової редакції ядерної доктрини, буде повідомлено пізніше".

Речник російського диктатора також зазначив, що зміни до ядерної доктрини спрямовані донести сигнал "недружнім країнам".

"Оновлена ядерна доктрина посилає Заходу сигнал із попередженням про наслідки в разі нападу на Росію, причому необов'язково ядерними засобами. Усьому світу добре відомо про ядерний потенціал Росії, його стримувальну роль", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради безпеки щодо ядерного стримування. Він запропонував внести низку уточнень до ядерної доктрини щодо визначення умов застосування ядерної зброї.

Читайте також: