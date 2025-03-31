"Рупор" Путіна прокоментував інформацію про розлюченість Трампа

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Спікер президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про те, що президент США Дональд Трамп розгніваний на Володимира Путіна.

Про це Пєсков сказав 31 березня на брифінгу, інформують російські засоби масової пропаганди.

Коментуючи інформацію про розлюченість Трампа, Пєсков виправдався тим, що ЗМІ не навели конкретної цитати президента США з цього приводу.

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«Частину згаданих висловлювань було дано в переказі. Друге — дійсно прозвучало кілька різних заяв. Ми продовжуємо роботу з американською стороною насамперед щодо вибудовування наших двосторонніх відносин, яким було завдано величезної шкоди під час попередньої адміністрації», — висловився речник російського диктатора.

Пєсков переконує, що робота над врегулюванням війни в Україні триває, але процес начебто «розтягнутий у часі, пов’язаний зі складністю субстанції».

Речник Путіна заявив про його готовність до контактів із Трампом. У разі потреби, їхню телефонну розмову оперативно організують.

Нагадаємо, як повідомили напередодні у виданні NBC News, Трамп злий на Путіна через заяви про нелегітимність президента України Володимира Зеленського. Президент США готовий накласти «вторинні тарифи» на всю нафту з Росії, якщо не вдасться укласти угоду про припинення вогню.