Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
2 хв

Руслан Кравченко: прокуратура викрила масштабні схеми з неправомірним нарахуванням «бойових»

Тільки за останню добу про підозру повідомлено 23 особам, 7 фігурантів затримано.

Руслан Кравченко: прокуратура викрила масштабні схеми з неправомірним нарахуванням «бойових»

© Телеграм-канал Руслана Кравченка

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про викриття органами спеціалізованої прокуратури у сфері оборони масштабних зловживань під час нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.

«Понад 34 млн грн збитків державі. З них понад 25 млн грн  незаконні виплати «бойових» тим, хто не перебував на передовій», - повідомив Руслан Кравченко.

Він підкреслив, що така категорія справ знаходиться серед ключових пріоритетів роботи.

За даними Генпрокурора, тільки за останню добу у 20 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 23 особам. 7 фігурантів затримано. Серед них — два заступники командира військової частини, командир роти, головний бухгалтер та інші службові особи.

Наприклад:

– Білоцерківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони розслідує діяльність колишнього командира військового формування, який не забезпечив контроль за законністю виплат. Підлеглим безпідставно нарахували понад 15 млн грн додаткової винагороди за участь у бойових діях, хоча вони не перебували на «нулі».

– Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони викрила організовану групу у складі посадової особи фінансово-економічного відділу військової частини, офіцерів та сержантів. Вони безпідставно нарахували собі виплати на понад 5 млн грн. Фігурантам цієї справи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, завершено досудове розслідування у 7 кримінальних провадженнях щодо зловживань із бюджетними коштами. Обвинувальні акти скеровано до суду.

«Моя позиція, як і позиція Офісу Генерального прокурора, чітка і зрозуміла — довіра армії до держави починається з чесності. Кожна гривня, яка належить фронту, має працювати на фронт. Ті, хто наживається на війні, нестимуть відповідальність. Працюємо далі. Системно. Без компромісів», - підкреслив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

