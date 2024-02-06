Руслан Кравченко: У 2023 році розслідували 90 проваджень щодо заволодіння коштами під час відбудови Київщини

На Київщині посилили контроль за виконанням робіт та ефективністю витрат на відновлення регіону. У 2023 році правоохоронці розслідували 90 кримінальних проваджень за фактами заволодіння бюджетними коштами під час відбудови інфраструктури.

«Разом з правоохоронними органами постійно комунікуємо та операт ивно реагуємо на кожен факт щодо можливого зловживання. Активно співпрацюємо в рамках діяльності робочої групи «Прозорість та підзвітність», – зазначив Руслан Кравченко.

Він додав, що правоохоронці детально аналізують як звернення Київської ОВА, так і інформацію, яку оприлюднюють журналісти.

Наприклад, Національна поліція в Київській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно службових осіб Гостомельськоїселищної військової адміністрації Бучанського райо ну. Виявлено, що ці особи систематично із залученням службових осіб низки компаній привласнювали бюджетні кошти, виділені на відновлення житлових об’єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій. Ця інформація згодом також висвітлювалася в матеріалах журналістів.

Крім того, поліцією Київщини здійснюється досудове розслідування ще у одному провадженні за ч. 4 ст. 191 КК України на підставі відеосюжету журналіст ів за фактом умисного привласнення та розтрати коштів місцевого бюджету, виділених на відновлення об’єктів цивільної інфраструктури службовими особами органів місцевого самоврядування та приватних підприємств.

«Предметом розслідувань правоохоронців також є якість і своєчасність виконання робіт з відновлення закладів освіти однією із компаній. Йдеться про виконання підрядником 35 договорів на загальну суму 17 млн. грн. За результатами розслідування 4 обвинувальні акти уже в суді», – зазначив Руслан Кравченко.

Зокрема, за результатами проведеної роботи на підставівисновків перших експертиз вже скеровано до суду обвинувальні акти стосовно ексдиректора підрядно ї організації за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, службового підроблення, а саме складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів щодо проведення будівельних робіт в низці навчальних закладів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Йдеться про відновлення школи в селі Красилівка(Броварський район), де збитки завдані державі оцінюються в понад 191 тис грн; Мокрецького навчально- виховного комплексу (Броварський район) та ЛютіжськоїЗОШ (Вишгородський район).

До суду також направлений акт стосовно інспектора технагляду за фактом службової недбалості під час здійснення технічного нагляду з проведення ремонту у навчальних закладах Броварського району (ч. 1 ст. 367 КК України).

«Загалом за фактами зловживань під час відновлення зруйнованого внаслідок агресії рф розслідувалися 43 провадження. З них до суду направлено 10 кримінальних проваджень на загальну суму збитків понад 1,188 млн грн. Понад 437 тис. грн вже відшкодовані добровільно», – додав начальник Київської ОВА.

Наприклад, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора підрядної організації, який протиправно заволодів бюджетними коштами на суму 164 тис. грн, виділеними на відновлення пошкоджених житлових об’єктів. Збитки, завдані Гостомельській селищній військовій адміністрації, відшкодовані цією особою добровільно.

«Робота триває. Вдячний правоохоронним органам Київщини: прокуратурі, СБУ, Нацполу, БЕБ, УСР, ДБР за посилення контролю за виконанням робіт та ефективністю витрат. Ті, хто вирішив нажитися на відбудові та біді людей, понесуть належне покарання», – підкреслив Руслан Кравченко.

Як повідомлялося, у Гостомельській громаді у Київській області вже відновили понад 52% обʼєктів, зруйнованих внаслідок повномасштабного вторгнення рф. Однак, були і випадки відхилення низки тендерних пропозицій.