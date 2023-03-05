"Русофобію" породив Путін: аналітикиня дала пораду жителям РФ, як її побороти

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України у всьому світі до росіян почали ставитися набагато гірше. Тим часом Кремль планує посилити покарання за так звану "русофобію" і розглядати її як прояв екстремізму.

Єдиний спосіб припинити так звану "русофобію" — це позбутися Путіна і зупинити війну. Про це заявила російська політична аналітикиня і головна редакторка порталу After Empire Ольга Курносова, інформує FREEДОМ.

За її словами, соцопитування, які проводить РФ, показують: більшість росіян підтримують війну проти України.

"Більшість росіян радіють, коли вбивають жінок, дітей, літніх людей. Принаймні, про це нам розповідає путінська пропаганда. І природна реакція будь-якої нормальної людини після цього — подумати, що просто в росіян, напевно, щось не так у голові, якщо вони раптом так, власне, радіють вбивству мирних жителів", — сказала Курносова.

Аналітикиня наголошує, що для зменшення "русофобії" у світі Кремлю просто потрібно припинити воювати – вивести війська з України і домовлятися про компенсації.

"Я розумію, що людські життя компенсувати неможливо. Але ті збитки, яких зазнала українська економіка, інфраструктура, компенсувати, в принципі, можна і потрібно. Власне, починайте діяти як нормальна країна цивілізована. І тоді, можливо, з часом кількість "русофобії" у світі зменшиться. Але намагатися її зменшувати за допомогою ув’язнення росіян, які не згодні з тим, що їхня країна стала країною-злочинцем — доволі-таки дивна позиція", — вважає Курносова.

Наразі мобілізовано вже близько 600 тис. росіян. За словами Курносової, це досить велика кількість для того, щоб війну на собі відчула практично кожна російська сім’я.

Аналітикиня певна, що для росіян єдиний спосіб позбутися "русофобії" і поліпшити своє життя — це позбутися Володимира Путіна.

“На мій погляд, уже все те, що зараз відбувається в Росії, має повністю показати людям, що чим далі, тим буде тільки гірше, нічого кращого вже не буде, доки Путін при владі”, — підсумувала експертка.

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