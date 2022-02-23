Russia Today можуть закрити в Британії: канал назвали особистим інструментом пропаганди Путіна

Британські політики побоюються, що RT може поширювати шкідливу дезінформацію щодо конфлікту в Україні.

Міністерка культури Великої Британії Надін Дорріс попросила регулятор Офком переглянути роботу інформаційного телеканалу Russia Today.

Про це заявив британський прем’єр Борис Джонсон у середу, 23 лютого, повідомляє Metro.

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Лідер опозиції сер Кейр Стармер назвав телеканал "особистим інструментом пропаганди" президента Росії Володимира Путіна. Політик сказав, що Британія має зробити більше, щоб перемогти "кампанію брехні та дезінформації" російського президента після рішення Москви скерувати свої сили на схід України.

"Russia Today – його (Путіна – ред.) особистий інструмент пропаганди. Я не бачу причин, чому йому слід дозволити продовжувати мовлення в цій країні, тож чи тепер прем’єр-міністр попросить Офком переглянути його ліцензію?" – сказав Стармер.

Джонсон відповів: "Я вважаю, що моя шановна подруга, держсекретарка з питань культури, ЗМІ та спорту (Надін Дорріс – ред.) уже попросила Офком розглянути це питання".

"Але я скажу, що ми живемо в демократії і живемо в країні, яка вірить у свободу слова, і я вважаю, що важливо залишити на розгляд Офкому, а не політиків, те, щоб вирішувати, які медіаорганізації заборонити. Це те, що робить Росія", ­– додав британський прем’єр.

У листі до Офком Дорріс закликала регулятора вжити "своєчасних та прозорих" заходів проти RT через побоювання, що вони можуть "поширювати шкідливу дезінформацію" щодо конфлікту в Україні.

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