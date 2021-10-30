Руйнування економіки країни та спалах кору: в ООН закликали країни допомогти уникнути масового голоду в Афганістані

Руйнування економіки країни та спалах кору: в ООН закликали країни допомогти уникнути масового голоду в Афганістані

Половина афганських дітей віком до п'яти років схильна до ризику гострого недоїдання

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс звернувся до лідерів країн G20 із проханням запобігти масовому голоду в Афганістані.

Про це пише Associated Press.

Економіка країни руйнується, половина її населення може залишитись без необхідної кількості продовольства, особливо в зимових умовах. Половина афганських дітей віком до п'яти років схильна до ризику гострого недоїдання, при цьому в кожній провінції Афганістану виявили спалах кору.

Всесвітня продовольча програма ООН забезпечує продуктами 4 млн афганців, але, за прогнозами організації, така допомога знадобиться 12 млн жителям країни.

Він звернувся до тих держав, які призупинили допомогу Афганістану після приходу до влади руху "Талібан", з проханням надати країні гуманітарну допомогу. Серед них, зокрема, входять США та європейські країни. Євросоюз уже виділив близько 100 млн. євро.

Якщо афганці не отримають допомоги, це призведе до збільшення потоку біженців і посилить терористичну загрозу.

Раніше "Талібан" заборонив перукарям з провінції Гільменд голити або стригти бороди, заявивши, що це "порушує їхнє тлумачення ісламського закону".

Таліби також заявляли, що розділять заклади вищої освіти за ознакою статі, а також введуть для студенток новий дрес-код.

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