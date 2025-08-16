Рибачук назвав умову, яка покаже готовність Путіна до реального діалогу

Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Єдиним чітким сигналом того, що диктатор Путін готовий до серйозних перемовин, стане припинення вогню без жодних попередніх вимог.

Про це в етері Еспресо заявив український політик Олег Рибачук.

Він нагадав, що Трамп ще до початку переговорів оцінив шанс на їх провал у 25%, підкресливши: без домовленості про зупинку війни він вважатиме зустріч невдалою.

«Цей критерій узгоджений Сполученими Штатами, Європою та Україною», — зазначив Рибачук.

За його словами, Путін може використати перемовини для висування нових вимог до Києва.

«Він міг би сказати: у мене є додаткові умови, і якщо ви їх приймете, я готовий говорити про припинення війни. Ймовірно, це будуть поступки, яких він чекатиме від України», — пояснив політик.

Рибачук додав, що під час вчорашніх зустрічей Трамп почув від українських та європейських представників чіткі межі компромісів, на які можна піти.

«Тепер питання в тому, чи побачив Трамп готовність Путіна. Більшість американських журналістів на місці зустрічі припускають, що пресконференція відбудеться. Трамп попереджав: якщо результату не буде, він може взагалі не виходити до преси або зробити коротку заяву сам. Але очікують, що підсумки все ж оголосять. Путін не може дозволити собі знову публічно принизити Трампа, не надавши йому жодних аргументів для позитивної оцінки переговорів», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Білий дім офіційно назвав зустріч президентів США Дональда Трампа та диктатора Путіна на Алясці «історичною», наголошуючи на її ключовому значенні для глобальної безпеки.

Ми раніше інформували, що провал переговорів з Путіним змусить Трампа до жорстких заходів.