Резніков заявив про готовність зустрітися з Шойгу: де та з якої умови

Резніков заявив про готовність зустрітися з Шойгу: де та з якої умови

За його словами, така зустріч можлива у рамках міжнародних переговорів та за участю партнерів.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що готовий зустрітися із головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу.

Про це він повідомив у кулуарах парламенту після зустрічі з главами депутатських фракцій та груп 25 січня, пише LB.ua.

"Якщо раптом в рамках перемовин на майданчику в Брюсселі чи на майданчику в Мюнхені за участю наших партнерів, міністрів оборони Сполучених Штатів, Обʼєднаного Королівства та Північної Ірландії, запропоновано зустрітися – я буду готовий зустрітися", - зазначив Резніков.

Нагадаємо:

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців не панікувати щодо можливого вторгнення РФ, оскільки, з точки зору військових, підстав вважати, що завтра буде напад Кремля немає.

Також він розповів, що третій літак з озброєнням, яке США надають Україні у межах військової допомоги, прибуде до Києва 25 січня. Також країни-партнери готові в будь-який момент поставити Україні необхідну зброю.

Міністр оборони України закликає зберігати спокій і довіряти ЗСУ

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