"Не віщує нічого хорошого": Sky News про останні заяви Трампа перед зустріччю з Путіном

Дональд Трамп / © Associated Press

Заплановані на п’ятницю переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним є «перемогою на багатьох фронтах» для Кремля. Таку думку висловив професор з російської політики Семюел Грін в інтерв’ю Марку Остіну.

Про це пише Sky News.

За словами Гріна, ще тиждень тому Путін був мішенню для «розчарованої риторики» Білого дому. Проте російський президент зумів «змінити сценарій» та продемонструвати «добру волю», не йдучи на значні поступки.

Експерт зазначив, що найважливішим аспектом майбутньої зустрічі є те, що в ній «не бере участі справжній супротивник» Путіна. Грін вважає, що Трамп і Путін продовжують свою звичну тактику — «змушувати всіх гадати», що є частиною їхньої політичної гри.

Інший експерт з американської політики Девід Блевінс прокоментував майбутні переговори Дональда Трампа з Володимиром Путіним, заявивши, що президент США знову «ідеалізує» російського лідера.

Блевінс зазначив, що Трамп вважає «поважним» той факт, що Путін погодився приїхати на переговори до США, а не вимагав зустрічі на своїй території чи в нейтральній країні.

«Хоча його непокоїло те, що Володимир Зеленський говорив про необхідність конституційного схвалення щодо потенційного обміну землями, він сказав, що йому [Зеленському] не потрібне конституційне схвалення, щоб розпочати війну та вбивати людей», — каже аналітик.

На думку Блевінса, така риторика Трампа, що «принижує» українського президента.

«Це не віщує нічого хорошого напередодні цього історичного саміту, який має відбутися в п’ятницю», — додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував очікування від переговорів із Володимиром Путіним, які відбудуться цієї п’ятниці на Алясці.

Сама зустріч Трампа з Путіним в Алясці запланована на 15 серпня.

Раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський має дозвіл на продовження війни і ліквідацію всіх, але йому потрібне схвалення, щоб здійснити обмін територіями.