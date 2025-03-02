Рютте назвав головні очікування від саміту в Лондоні

Генсек НАТО зазначив, що він дуже позитивно налаштований перед сьогоднішньою зустріччю в Лондоні.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте окреслив три ключові питання, які, на його думку, будуть визначальними на зустрічі європейських лідерів у Лондоні.
У своєму зверненні він наголосив на необхідності посилення підтримки України, довготривалої мирної угоди та зміцнення обороноздатності НАТО.
"Дуже позитивно налаштований перед сьогоднішньою зустріччю в Лондоні", – зазначив Рютте, виділивши три основні моменти:
- Підтримка України – Європа має надавати більше допомоги Києву, і всі країни мають посилити свої внески.
- Мирна угода має бути стійкою – Європа активно долучається до цього процесу.
- Зміцнення НАТО – Для збереження сили Альянсу країни Європи повинні збільшити витрати на оборону.
Нагадаємо, що сьогодні, 2 березня, у Лондоні триватиме саміт щодо війни в Україні.
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