Рютте назвав головні очікування від саміту в Лондоні

Генсек НАТО зазначив, що він дуже позитивно налаштований перед сьогоднішньою зустріччю в Лондоні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте окреслив три ключові питання, які, на його думку, будуть визначальними на зустрічі європейських лідерів у Лондоні.

У своєму зверненні він наголосив на необхідності посилення підтримки України, довготривалої мирної угоди та зміцнення обороноздатності НАТО.

"Дуже позитивно налаштований перед сьогоднішньою зустріччю в Лондоні", – зазначив Рютте, виділивши три основні моменти:

Підтримка України – Європа має надавати більше допомоги Києву, і всі країни мають посилити свої внески.

Мирна угода має бути стійкою – Європа активно долучається до цього процесу.

Зміцнення НАТО – Для збереження сили Альянсу країни Європи повинні збільшити витрати на оборону.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 березня, у Лондоні триватиме саміт щодо війни в Україні.