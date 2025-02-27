Рютте після розмови з Трампом: НАТО надасть Україні "додаткові мільярди"

Альянс готує для України додаткові мільярди допомоги.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Україні нададуть "додаткові мільярди допомоги та внески на гарантії безпеки".
Про це Рютте написав у соцмережі Х (Твіттер).
"Мав приємну розмову з Дональдом Трампом. США і НАТО стають сильнішими. Члени НАТО швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону. Оголошено про значні збільшення та інші на черзі", – написав він.
Рютте додав, що члени Альянсу готують додаткові мільярди допомоги плюс внески в гарантії безпеки для України.
Раніше у західних ЗМІ з'явилася інформація, що Європа готується до можливого виходу США з НАТО.
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