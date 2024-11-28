Рютте сказав, чи вдасться НАТО з Трампом посадити Путіна за стіл переговорів

За словами генсека НАТО, в України немає достатньо сильних позицій для початку переговорів з РФ про припинення війни.

Країни НАТО та новообраний президент США Дональд Трамп зможуть посадити президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, коли в України буде сильніша позиція.

Таке переконання висловив генсек Альянсу Марк Рютте, повідомляє The Hill.

Генсек НАТО зазначив, що треба переконатися, що "українці можуть обговорювати майбутнє своєї країни з цієї позиції сили". Водночас Рютте додав: "Але вони зроблять це лише тоді, коли відчують, що можуть з цього щось отримати".

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Очільник Альянсу впевнений, що НАТО та адміністрація Трампа переконають Путіна почати переговори:

"Ми зможемо залучити Путіна до столу переговорів, тому що він відчує, що, зрештою, в його інтересах не продовжувати боротьбу".

Рютте також сказав, що в України немає достатньо сильних позицій для початку переговорів з РФ про припинення війни. За словами генсека НАТО, будь-яка укладена угода повинна "перешкодити росіянам отримати те, чого вони хочуть".

"Дуже важливо, щоб у нас була хороша угода, тому що весь світ стежитиме за тим, яку угоду буде укладено між Росією та Україною. Ми повинні переконатися, що Україна перебуває в сильнішій позиції, ніж вона є зараз, щоб можна було укласти угоду, яка буде вигідна не росіянам – а отже, Китаю, Північній Кореї та Ірану, тому що всі вони стежитимуть", – висловився Рютте.

До слова, напередодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що значно посилити переговорну позицію України могли б три речі: запрошення до НАТО, збільшення військової підтримки без обмежень на використання зброї і пакет неядерних засобів стримування.

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