Рютте зіткнувся з перешкодами на шляху до посади генсека НАТО: хто став "темною конячкою" процесу

Шлях прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте до лідерства в НАТО стикається з перешкодами в чотирьох країнах.

Лідер уряду Нідерландів Марк Рютте та його прихильники стикаються з низкою перешкод у його спробі стати наступним генеральним секретарем НАТО. Це може затягнути ухвалення відповідного рішення на тижні.

Про це пише Euractiv.

Зазначається, що Рютте є основним претендентом на посаду нового генсека НАТО після Єнса Столтенберга. Дипломати альянсу були впевнені, що наступного очільника оберуть впродовж першого тижня квітня з нагоди зустрічі міністрів закордонних справ НАТО та відзначення 75-ї річниці його заснування.

Проте неочікувана поява кандидатури президента Румунії Клауса Йоханніса на таку ж посаду все змінила, адже багато хто думав, що все вже вирішено для Рютте. А тепер він повинен отримати довіру урядів Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини.

Нині ж Марка Рютте підтримують чотири члени альянсу, а саме Франція, Німеччина, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Така підтримка мала б гарантувати Рютте "безперешкодний шлях до посади". Водночас декілька дипломатів НАТО зауважили, що з появою кандидатури Йоханніса ніхто з прихильників Рютте не перейшов на бік лідера Румунії або "іншої темної конячки".

"Тривають дебати щодо кваліфікації обох цих дуже вражаючих лідерів, і ми продовжимо обговорювати усі "за" і "проти", доки не досягнемо консенсусу", - зауважила посол США Джуліанна Сміт.

Водночас президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з Рютте, яка відбулася минулого місяця, наголосив, що прагне, аби наступний очільник НАТО більш серйозно ставився до боротьби з тероризмом та "брав до уваги чутливість союзників, які не є членами ЄС", відкриваючи шлях до обговорення.

Своєю чергою, голова МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана виступає проти кандидатури Рютте, адже він критикує стан верховенства права в їхній країні.

Автори матеріалу наголошують, що через те, що міністри закордонних справ обговорюють це питання під час зустрічі в Брюсселі, незрозуміло, чи вирішать його до останньої зустрічі міністрів, яка відбудеться у Празі 30-31 травня перед самітом лідерів у Вашингтоні (9-11 липня).

"Я думаю, що найпізніше ми хотіли б, щоб це було вирішено до Вашингтонського саміту", - прокоментувала посол США Джуліанна Сміт.

Нагадаємо, раніше постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт повідомила, що союзники по НАТО можуть визначити кандидатуру наступного генерального секретаря Альянсу вже протягом наступних кількох тижнів. Вона зауважила, що поки важко говорити, скільки часу потребуватиме остаточний вибір, але союзники хотіли б досягти рішення якнайшвидше. У будь-якому випадку, за словами представниці США, це рішення має бути прийнято до Вашингтонського саміту НАТО.

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