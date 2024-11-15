Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рютте зробив важливу заяву про переговори України з РФ і роль НАТО в цьому

Рютте зробив важливу заяву про переговори України з РФ і роль НАТО в цьому

Генсек НАТО Марк Рютте / Фото: Associated Press

Альянс має продовжувати передавати Україні оборонну допомогу, аби вона вела переговори з Росією з позиції сили.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що під час переговорів з Росією про припинення війни Україна має бути в позиції сили.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Рютте зазначив, що лише українська влада може вирішувати, чи починати переговори з Росією, і як завершити війну.

"Але вони повинні робити це з позиції сили. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти до України оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути на позиції сили, коли вони ухвалять таке рішення", – додав очільник Альянсу.

Він також назвав "незворотним" шлях України до членства в НАТО.

"Ми будуємо "міст", з виділенням 40 мільярдів євро, зі створенням командування у Вісбадені, з усіма безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні. Це все внесок у майбутнє України в НАТО", – розповів Рютте.

Нагадаємо, представник Росії у штаб-квартирі ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що Москва відкрита до переговорів про припинення війни в Україні, якщо їх ініціюватиме новообраний президент США Дональд Трамп.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Настає період переговорів! Що зробить Трамп і що зупинить Путіна?

Настає період переговорів! Що зробить Трамп і що зупинить Путіна?

Повʼязані теми:

Наступна публікація