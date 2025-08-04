Ризик Третьої світової або смерть глобального Заходу: Портников про дії Трампа 8 серпня

Трамп має два шляхи: Портников про те, що буде 8 серпня після закінчення ультиматуму Путіну / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп має два шляхи після закінчення терміну ультиматуму для Путіна 8 серпня.

Про це заявив український журналіст Віталій Портников у Facebook.

«Насправді найцікавішим буде не те, що Дональд Трамп скаже 8 серпня, найцікавішим буде те, що відбудеться наступного дня», — зауважив він.

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За словами Портникова, жодної «чарівної палички» в кишені Дональда Трампа немає — лише ілюзії в її наявності.

«Якщо виявиться, що Китай і Індія проігнорують санкції й продовжать торгівлю з Росією, а Росія продовжить війну — швидше за все так і буде — це означатиме, що Сполучені Штати не здатні навести порядок і встановити мир там, де війна не лякає світ „глобального Півдня“, — розмірковує журналіст.

На його думку, у Трампа є два шляхи.

Перший шлях

Змиритися із власною безпомічністю й намагатися захистити те, що ще не захоплено «другим світом». Це смерть геополітичної Америки і глобального Заходу, зауважує журналіст.

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Другий шлях

Тиснути на Росію, Китай та Індію якомога сильніше, посилювати військову допомогу Україні, витрачати сотні мільярдів доларів на цю допомогу і переорієнтацію американської економіки на протистояння порушникам світового ладу.

Портников не виключає, що такий підхід включатиме ризик початку Третьої світової війни ще за каденції Трампа.

«Проте іншого виходу зберегти Америку великою не існує і ніколи не існувало. Трампу доведеться зробити найскладніший вибір за всю недовгу історію американської державності», — підсумував Віталій Портников.

Раніше президент США Дональд Трамп говорив, що вирішив суттєво скоротити терміни свого ультиматуму для диктатора РФ Володимира Путіна — з 50 днів до 12.

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29 липня Трамп висунув Путіну новий ультиматум — дав 10 днів для досягнення домовленостей щодо України.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк спрогнозував, які заходи запровадить Трамп після завершення дедлайну для РФ.