"Ризик відштовхнути Трампа": чому Україна і Європа не відкидають "мирний план"

Україна і Європа не можуть повністю відкинути запропонований США «мирний план» через ризик відштовхнути Дональда Трампа.

Про це пише оглядач Sky News Домінік Вагхорн.

Він нагадує, що запропонований план із 28 пунктів був підготовлений переговірником Трампа Стівом Віткоффом і кремлівським чиновником Кирилом Дмитрієвим без участі Європи та України. Воно фактично видає російські вимоги за мирну пропозицію.

Цей план з’явився в болісний для українців час — на тлі руйнівних повітряних атак РФ, на межі втрати свого ключового опорного міста, Покровська, і до того ж у процесі найсерйознішої політичної кризи з початку війни.

«Є підозра, що Вітков і Дмитрієв змовилися, щоб вибрати цей момент для ще більшого тиску на президента України», — зазначає Вагхорн.

Однак, як не дивно, саме це зараз може допомогти президенту Зеленському подолати кризу, зазначає він:

«У Києві план Віткова-Дмітрієва викликав загальний осуд і обурення. У суперників немає іншого вибору, окрім як згуртуватися навколо українського лідера воєнного часу, який зіткнувся з такими необґрунтованими вимогами».

Самовпевненість Трампа і страх Європи

План міг бути народжений із перебільшеної віри Дональда Трампа у свої миротворчі здібності. До того ж, є побоювання, що команда Трампа шукає способи дозволити йому повністю піти від цього конфлікту, звинувативши українську непоступливість у провалі його дипломатії, зазначає аналітик.

Водночас Європа та Україна не можуть повністю відкинути цей план, через ризик відштовхнути Трампа:

«Вони тягнутимуть час і сподіватимуться, що, незважаючи на всі докази, його все ще можна переконати покинути Кремль і чинитимуть тиск на Володимира Путіна, щоб той припинив війну, замість того, щоб змусити Україну здатися».

Раніше повідомлялось, що США очікують від України погодити мирний план до Дня подяки, 27 листопада.