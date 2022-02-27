"С**и, ви за все відповісте": спікер Верховної ради звернувся до росіян

"С**и, ви за все відповісте": спікер Верховної ради звернувся до росіян

Спікер українського парламенту наголосив, що тепер усі бачать "гниле нутро росіян".

Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук звернувся до росіян та наголосив, що їх покарають за те, що вони роблять в Україні зараз.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Стефанчук назвав росіян "каїнами" через вбивства українців, зруйновані лікарні та війну, яку вони принесли у мирну державу. Спікер ВР наголосив, що окупант відповідатиме за ці злочини.

"За півторатисячолітнє місто-герой Київ. За російськомовний Харків. За маленький Зміїний острів. За поки неповернутий Донбас. За поки віджатий Крим. І тому я звертаюсь до тебе, росіянин, який прийшов без запрошення на мою землю. Ти, мерзото, будеш відповідати не тільки перед Богом. Твоя відповідальність буде персональною, предметною та не такою розтягнутою в часі. Ти більше не сховаєшся сц*кливо за спинами жінок і дітей, як завжди звик це робити", - написав Стефанчук.

Голова ВР зазначив, що "сьогодні весь світ бачить гниле нутро росіян".

"Ви - нелюди. Ви - покидьки. Ви - боягузи. Ви - мерзотники. Ви - моральні потвори. Ви - щурі з людським набором хромосом. Те, що ви зробили - не зітруть століття. Але час зітре вас. І Путіна. І Лукашенка. І кожного, хто підняв руку на Україну та Великий Український Народ. Бо Він живе! І завжди буде жити! Слава Україні! Слава Героям!", - наголосив Стефанчук.