"С**и, ви за все відповісте": спікер Верховної ради звернувся до росіян

Спікер українського парламенту наголосив, що тепер усі бачать "гниле нутро росіян".
Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук звернувся до росіян та наголосив, що їх покарають за те, що вони роблять в Україні зараз.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Стефанчук назвав росіян "каїнами" через вбивства українців, зруйновані лікарні та війну, яку вони принесли у мирну державу. Спікер ВР наголосив, що окупант відповідатиме за ці злочини.
"За півторатисячолітнє місто-герой Київ. За російськомовний Харків. За маленький Зміїний острів. За поки неповернутий Донбас. За поки віджатий Крим. І тому я звертаюсь до тебе, росіянин, який прийшов без запрошення на мою землю. Ти, мерзото, будеш відповідати не тільки перед Богом. Твоя відповідальність буде персональною, предметною та не такою розтягнутою в часі. Ти більше не сховаєшся сц*кливо за спинами жінок і дітей, як завжди звик це робити", - написав Стефанчук.
Голова ВР зазначив, що "сьогодні весь світ бачить гниле нутро росіян".
"Ви - нелюди. Ви - покидьки. Ви - боягузи. Ви - мерзотники. Ви - моральні потвори. Ви - щурі з людським набором хромосом. Те, що ви зробили - не зітруть століття. Але час зітре вас. І Путіна. І Лукашенка. І кожного, хто підняв руку на Україну та Великий Український Народ. Бо Він живе! І завжди буде жити! Слава Україні! Слава Героям!", - наголосив Стефанчук.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія наносить удари по цивільному населенню:
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