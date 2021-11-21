Саакашвілі через своїх адвокатів попросив Байдена запровадити санкції проти грузинських урядовців

Саакашвілі через своїх адвокатів попросив Байдена запровадити санкції проти грузинських урядовців

На думку Саакашвілі, Конгрес має розглянути питання запровадження санкцій проти порушників прав людини у Грузії.

Політик Міхеіл Саакашвілі через своїх адвокатів відправив лист виданню Politico, в якому звинуватив правлячу партію Грузії в маніпуляціях на виборах, репресіях проти опозиції та інших недемократичних діях, а такожі попросив адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти уряду Грузії.

Текст листа оприлюднило видання Politico.

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Міхеіл Саакашвілі нагадав у листі, що повернувся до рідної країни, з метою врятувати її від антидемократичної влади, проте був заарештований з політичних мотивів. На знак протесту колишній президент Грузії голодував 50 днів.

Саакашвілі переконаний, що чинна грузинська влада консолідувала контроль над судовою владою та багатьма державними та недержавними ЗМІ, дозволила корупції зростати, маніпулювала виборами та підштовхнула країну "до більш тісного зближення з путінською Росією".

Саакашвілі також пригадав, що під час його президентства тодішній віце-президент Джо Байден відвідав Грузію, аби підтримати країну після того, як Росія вторглася та частково її окупувала. "Ми, Сполучені Штати, підтримуємо вас на вашому шляху до безпечної, вільної, демократичної та знову об’єднаної Грузії", – пообіцяв тоді Байден. Саакашвілі заначає, що тоді Байден закликав адміністрацію Грузії забезпечити прозору демократію.

"Сьогодні я закликаю його (Джо Байдена - ред.) адміністрацію зробити свій внесок у підтримку нашої молодої демократії, яка знаходиться в серйозній небезпеці. Враховуючи мету Байдена – просувати справу демократії над автократією, я сподіваюся, що він притягне уряд Грузії до відповідальності за підрив свобод, над досягненням яких ми так наполегливо працювали", — написав Саакашвілі.

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На думку Саакашвілі, США мають відкрито засудити грузинський уряд за спроби підірвати демократію в країні, а "Конгрес має розглянути питання запровадження санкцій проти порушників прав людини у Грузії відповідно до глобального закону Магнітського".

Колишній президент Грузії також зазначив, що грузинський народ неодноразово заявляв про бажання вступу країни до НАТО, а "нинішня влада натомість заграє з Іраном та Росією" з приводу створення платформи "регіонального співробітництва", яка відроджує ідею усунення західного впливу у стратегічному регіоні Південного Кавказу.

Нагадаємо, 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали після повернення до Грузії і помістили до пенітенціарної установи. Чинна влада сприйняла гучне повернення Саакашвілі на батьківщину, як спробу дестабілізувати ситуацію в країні. Він заявив, що вважає себе політичним в’язнем та оголосив голодування.

Після цього у експрезидента Грузії виявили серйозне захворювання і перемістили його до госпіталю. Згодом Саакашвілі заявив про побиття після госпіталізації до в'язничної лікарні.

Саакашвілі голодував загалом 50 днів. Після припинення такого протесту його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе відзначив, що процес відновлення організму політика займе тривалий період.

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