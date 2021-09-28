Саакашвілі купив квиток з Києва до Тбілісі: фотофакт

Саакашвілі заявив, що приїде до грузинської столиці не заради власних амбіцій.

Колишній президент Грузії і голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі планує прибути до Тбілісі у день місцевих виборів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Політик, зокрема, оприлюднив знімок електронного квитка, згідно з яким він разом із матір'ю Гіулі Аласанією вилетить з Києва до грузинської столиці увечері 2 жовтня.

"Вирішується питання порятунку Грузії, вирішується питання виживання (...) я взяв квиток на вечір 2 жовтня, щоб бути з вами в Тбілісі і захищати ваше волевиявлення", - заявив він грузинською в оприлюдненому відеозверненні.

Саакашвілі додав, що приїде не заради власних амбіцій і не з бажання отримати якусь посаду. "Я маю намір боротися за те, щоб у наших дітей було майбутнє", - вказав експрезидент.

Facebook / Міхеіл Саакашвілі

У 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді президента Грузії. Його також визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі, за що заочно засудили до шести років позбавлення волі.

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