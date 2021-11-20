Саакашвілі перевезли до військового госпіталю в Ґорі після обіцянки припинити голодування

Саакашвілі перевезли до військового госпіталю в Ґорі після обіцянки припинити голодування

Ґорійський військовий госпіталь готує для Саакашвілі закриту палату.

Колишнього президента Грузії та голову Виконавчого комітету Нацради реформ України Міхеіла Саакашвілі перевели з Глданської в'язничної лікарні N18 до військового госпіталю в місті Ґорі.

Про це у ніч проти суботи, 20 листопада, повідомляє Rustavi 2.

Зазначається, що реанімобіль, яким політика у супроводі автомобіля в'язничної служби та патрульних везли до шпиталю, вже перебуває на місці.

Ґорійський військовий госпіталь готує для Саакашвілі закриту палату для забезпечення безпеки.

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Раніше, за даними видання, ексочільник Грузії після кількагодинного обговорення зі своїми адвокатами погодився на пропозицію міністра юстиції країни щодо переведення до іншого медзакладу. Водночас політик пообіцяв припинити голодування.

Як повідомлялося, третій президент Грузії голодував 50 днів. Разом із ним про припинення голодування оголосили дев'ятеро депутатів від опозиційної партії "Єдиний національний рух".

Нагадаємо, у Міхеіла Саакашвілі, який через ускладнення здоров'я потрапив до реанімації, виявили ураження мозку. Лікарі прогнозують, що у подальшому у політика може розвинутися кома з можливим летальним кінцем.

Раніше Саакашвілі знепритомнів під час зустрічі з адвокатами та був вивезений з кімнати для побачень на ношах. Згодом його перевели до реанімації Глданської в'язничної лікарні.

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