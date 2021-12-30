Саакашвілі перевезли з лікарні до в'язниці: Денісова звернулась до грузинської колеги

Саакашвілі перевезли з лікарні до в'язниці: Денісова звернулась до грузинської колеги

Омбудсманка обурена звісткою про перевезення громадянина України.

Омбудсманка Людмила Денісова закликала народного захисника Грузії Ніно Ломджарію перевірити дотримання прав та свобод Михеілала Саакашвілі у в'язниці у Руставі.

"Обурена звісткою про перевезення громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Михеіла Саакашвілі з військового шпиталю в Горі до руставського тюремного закладу. Вражає цинізм, як це було зроблено. Хворого Михеіла проти волі вивезли вночі без попередження адвокатів", - написала вона у Facebook у четвер, 30 грудня.

За її словами, стан здоров'я Саакашвілі є критичним і викликає занепокоєння, оскільки після трьох гіпертонічних кризів він "почується вкрай важко, кілька днів до цього не піднімався з ліжка".

Необхідна медична допомога так і не була надана Саакашвілі в повному обсязі, зазначила Денісова. Також не було призначено нового лікаря, а рішення про стратегію лікування приймали медики різних профілів.

Омбудсманка наголосила, що перевезення у такому стані Саакашвілі назад до пенітенціарної установи є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, положення якої зобов'язує хворих ув'язнених, які потребують послуг фахівця, переводити до особливих установ чи цивільних лікарень.

"Ненадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод", - сказала Денісова.

Вона розцінила такі дії грузинської влади як "тортури та спосіб позбавлення громадянина України Михеіла Саакашвілі права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, ратифікованого Грузією у 2002 році".

"Звертаюся до народного захисника Грузії Ніно Ломджарії відвідати Михеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі м. Руставі з метою перевірки дотримання його прав та свобод, у тому числі під час вивезення з лікарні", - закликала омбудсманка.

Нарешті, Денісова закликала посла України в Грузії забезпечити надання Саакашвілі консульської допомоги, а іноземні держави та міжнародні організації - "рішуче засудити дії посадових осіб Республіки Грузія, які порушують права громадянина України Михеіла Саакашвілі", та вимагати від грузинської влади відновити його права.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До цього прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в'язниці. Оскільки у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років ув'язнення за перевищення службових повноважень на посаді глави держави.

Після повернення Саакашвілі до Грузії проти нього було відкрито ще одну справу – про незаконне перетинання кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування та оголосив себе політв'язнем. Він не їв 50 днів. Його госпіталізували до військової лікарні через тяжкий стан здоров'я.

Міхеілу Саакашвілі 54: історія одіозного політика-авантюриста

Читайте також: