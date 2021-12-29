"Саакашвілі постійно лежить, проявляються неврологічні напади": Ясько розповіла, як почувається її коханий

Стан Саакашвілі критичний.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який нещодавно знепритомнів, почав почуватися гірше, у нього проявляються неврологічні напади.

Про це заявила народна депутатка Єлизавета Ясько.

За її словами, після двох днів фактичної ізоляції до Саакашвілі пустили українського консула та одного грузинського політика.

"Його стан критичний. Він увесь час лежить, проявляються неврологічні напади. Необхідної лікарської медичної допомоги він не отримує. Забороняють відчиняти вікно", - написала Ясько.

Вона також розповіла, що на підтримку та з вимогою звільнити Саакашвілі тримають голодування сотні людей в Грузії.

"Ці заклики мають бути почуті. І Міхеіл Саакашвілі має отримати необхідну йому медичну допомогу в умовах свободи", - наголосила нардепка.

Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До цього прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в'язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років ув'язнення за перевищення службових повноважень на посаді глави держави.

Після повернення Саакашвілі до Грузії проти нього відкрили ще одну справу – про незаконне перетинання кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування та оголосив себе політв'язнем. Він не їв 50 днів. Його госпіталізували до військової лікарні через тяжкий стан здоров'я.

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