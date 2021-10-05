Саакашвілі продовжує голодування у в'язниці та має намір відмовитися від допомоги лікарів

Саакашвілі продовжує голодування у в'язниці та має намір відмовитися від допомоги лікарів

Напередодні його відвідав у в'язниці адвокат.

Міхеіл Саакашвілі має намір продовжувати голодування у в'язниці, допоки не опиниться на волі разом із затриманими прихильниками.

Про це колишній президент написав у листі, який зачитав його адвокат Ніка Гварамія, повідомляє "Грузия Online".

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"Я повернувся, щоб допомогти нашому народові у справі відновлення свободи й демократії. Як і очікувалося, режим мене заарештував, але я залишаюся вільною людиною за ґратами. Як вам напевно відомо, я оголосив голодування. Хочу, щоб ви знали - я не припиню його в жодному разі, доки я і затримані через мене люди не будуть звільнені", - написав Саакашвілі.

Він додав, що голодування "в будь-якому разі, триватиме до кінця мого життя... готовий хоча б своєю знедоленістю підтвердити, що за Грузію варто жити і варто померти".

Нагадаємо:

1 жовтня у Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування. У Грузії Саакашвілі був оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розповіла, що не помилує Міхеіла Саакашвілі, наголосивши, що не допустить дестабілізації в країні.

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