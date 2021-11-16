Саакашвіл відмовився дистанційно брати участь у суді

16 листопада Тбіліський державний суд розглядає справу про незаконне перетинання експрезидентом державного кордону.

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі відмовився від дистанційного включення на судовому процесі 16 листопада.

Про це повідомляє Грузія Online.

За словами судді Давида Куртанідзе, до пенітенціарної установи було направлено запит з пропозицією Саакашвілі бути присутнім на засіданні дистанційно, від чого останній відмовився, скориставшись своїм правом.

"До пенітенціарної служби направлено запит про представлення Міхеіла Саакашвілі в суді або про проведення процесу дистанційно, у цьому випадку суду не потрібна згода сторони", - сказав Куртанідзе.

16 листопада Тбіліський державний суд розглядає справу про незаконне перетинання експрезидентом державного кордону.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До того прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в’язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді глави держави. Після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу - про незаконний перетин кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем.

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